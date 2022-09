Le follie del Pd: Conte trasformato nel Melenchon italiano. E gli ruba voti (Di giovedì 22 settembre 2022) Il MoVimento Cinque Stelle è sempre stato un magma politico indistinto post-ideologico in cui convivevano simbologie visionarie, utopie post-industriali e semplificazioni difficili da irregimentare nella tradizionale dicotomia destra-sinistra. Per questo il grillismo, quando si è misurato con la prova del governo, ha subito fatto rima con trasformismo, dando vita a due esecutivi di opposto colore e Conte, che li ha guidati entrambi, ha potuto prima affermare che non rinnegava nulla di quanto fatto a Palazzo Chigi con la Lega e poi, uscendo dal Quirinale con in mano il secondo incarico, affermare senza alcun imbarazzo che quello che stava per nascere col Pd sarebbe stato «un governo nel segno della novità». Una contraddizione palese, compatibile però con la natura stessa del MoVimento, ossia quella di una forza anti-sistema che si autocelebra come portatrice della ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) Il MoVimento Cinque Stelle è sempre stato un magma politico indistinto post-ideologico in cui convivevano simbologie visionarie, utopie post-industriali e semplificazioni difficili da irregimentare nella tradizionale dicotomia destra-sinistra. Per questo il grillismo, quando si è misurato con la prova del governo, ha subito fatto rima con trasformismo, dando vita a due esecutivi di opposto colore e, che li ha guidati entrambi, ha potuto prima affermare che non rinnegava nulla di quanto fatto a Palazzo Chigi con la Lega e poi, uscendo dal Quirinale con in mano il secondo incarico, affermare senza alcun imbarazzo che quello che stava per nascere col Pd sarebbe stato «un governo nel segno della novità». Una contraddizione palese, compatibile però con la natura stessa del MoVimento, ossia quella di una forza anti-sistema che si autocelebra come portatrice della ...

