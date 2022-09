Le Donatella, come è morto il padre? È polemica con il 118: “Ci hanno trattati male” (Di giovedì 22 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Le Donatella, il duo musicale formato da Silvia e Giulia provvedi, sono tornate sui social ed hanno spiegato come è morto il padre e che cosa è successo durante quelle terribili ore. È un momento molto difficile per le giovani artiste che negli ultimi giorni hanno dovuto dire addio al loro amato papà. Le ragazze, Leggi su youmovies (Di giovedì 22 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Le, il duo musicale formato da Silvia e Giulia provvedi, sono tornate sui social edspiegatoile che cosa è successo durante quelle terribili ore. È un momento molto difficile per le giovani artiste che negli ultimi giornidovuto dire addio al loro amato papà. Le ragazze,

FioreFio4 : RT @cronaca_di_ieri: 20/09/22 Giulia e Silvia Provvedi, conosciute come Le Donatella, hanno perso il padre Claudio il 14 settembre. 'Era… - Iucberbert : RT @marco_sampietro: Quindi la Prof. Donatella Di Cesare ci fa sapere che voterà Unione Popolare di De Magistris. Come mai non sono minimam… - bertolire : RT @marco_sampietro: Quindi la Prof. Donatella Di Cesare ci fa sapere che voterà Unione Popolare di De Magistris. Come mai non sono minimam… - indri_susanna : RT @unione_popolare: Siamo felici di avere tra i nostri sostenitori alcune delle figure più rispettate del mondo della scienza, della cultu… - NicolaCandido78 : RT @unione_popolare: Siamo felici di avere tra i nostri sostenitori alcune delle figure più rispettate del mondo della scienza, della cultu… -