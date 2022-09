Le dieci domande di Mediterranea ai leader di partito sull’accoglienza ai migranti: chi ha risposto e chi no (Di giovedì 22 settembre 2022) Non tutti i partiti hanno risposto al ‘telefono’ di Mediterranea Saving Humans, l’associazione di promozione sociale che si occupa di testimoniare, documentare e denunciare cosa accade nel mare da cui prende il nome. In vista delle elezioni, infatti, l’associazione ha inviato alle segreterie dei partiti dieci domande per comprendere le strategie politiche che i diversi leader hanno intenzione di applicare sul tema dell’accoglienza ai migranti. “domande chiare e dirette”, si legge sul loro comunicato, senza passerelle elettorali. I dieci quesiti chiedono conto dei rapporti del futuro governo con la guardia costiera libica, del posizionamento riguardo al ripristino di una missione come Mare Nostrum e dell’abrogazione della Bossi-Fini. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Non tutti i partiti hannoal ‘telefono’ diSaving Humans, l’associazione di promozione sociale che si occupa di testimoniare, documentare e denunciare cosa accade nel mare da cui prende il nome. In vista delle elezioni, infatti, l’associazione ha inviato alle segreterie dei partitiper comprendere le strategie politiche che i diversihanno intenzione di applicare sul tema dell’accoglienza ai. “chiare e dirette”, si legge sul loro comunicato, senza passerelle elettorali. Iquesiti chiedono conto dei rapporti del futuro governo con la guardia costiera libica, del posizionamento riguardo al ripristino di una missione come Mare Nostrum e dell’abrogazione della Bossi-Fini. ...

