Le cimici in casa | I trucchi più efficaci per sconfiggerle senza prodotti tossici! (Di giovedì 22 settembre 2022) Le cimici sono un vero e proprio incubo per tantissime persone. Si tratta di insetti che generalmente si cibano di ortaggi e frutta e spesso possono invadere le nostre piante, i nostri giardini e orti, ma anche entrare in casa attirate dal cibo. La loro caratteristica principale è quella di emettere un odore tremendo, tattica usata come arma per allontanare i predatori. Anche per questo motivo, è sicuramente consigliabile non schiacciarle. Vediamo come allontanarle. Metodi per allontanare le cimici: ecco i più efficaci Tra i metodi più efficaci per allontanare di casa le cimici troviamo sicuramente la zanzariere. Si tratta di una barriera che può tenere lontani tutti gli insetti, tra cui la cimice, e che può essere usata tranquillamente in ogni tipo di abitazione.

