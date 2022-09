Lazio, grana rinnovo per Milinkovic-Savic: qual è la situazione (Di giovedì 22 settembre 2022) La Lazio vorrebbe rinnovare il contratto di Milinkovic in scadenza nel 2024: ecco qual è la situazione del serbo In casa Lazio sono cominciate le grandi manovre per il rinnovo del contratto di Sergej Milinkovic-Savic. Come riferisce il Corriere della Sera edizione romana, Claudio Lotito avrebbe tutta l’intenzione di prolungare l’accordo in scadenza nel 2024. L’ultimo rinnovo fu fatto nel 2019 sulla base di 3.2 milioni di euro (solo Immobile prende di più) ma ora la situazione è delicata. Kezman, agente del calciatore, non ha condiviso le pretese del patron biancoceleste per il cartellino del calciatore (non meno di 80 milioni di euro) in un’epoca inevitabilmente segnata a livello economico dal Covid. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Lavorrebbe rinnovare il contratto diin scadenza nel 2024: eccoè ladel serbo In casasono cominciate le grandi manovre per ildel contratto di Sergej. Come riferisce il Corriere della Sera edizione romana, Claudio Lotito avrebbe tutta l’intenzione di prolungare l’accordo in scadenza nel 2024. L’ultimofu fatto nel 2019 sulla base di 3.2 milioni di euro (solo Immobile prende di più) ma ora laè delicata. Kezman, agente del calciatore, non ha condiviso le pretese del patron biancoceleste per il cartellino del calciatore (non meno di 80 milioni di euro) in un’epoca inevitabilmente segnata a livello economico dal Covid. ...

