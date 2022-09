Lavrov attacca l' Ucraina | ' E' diventata uno stato totalitario e nazista' Poi accusa l' Occidente

(Di giovedì 22 settembre 2022) Sergeiè intervenuto a New York al Consiglio di Sicurezza dell'Onu sull'. Il suo discorso è tutto rivolto allo scontro aperto con l'. Secondo, "l'operazione militare" ...

globalistIT : -

ilmattino.it

ha più volte definito "neonazista" il "regime di Kiev", denunciando il sostegno occidentale e della Nato all'Ucraina. L'Occidente è parte del conflitto in Ucraina, "gli Usa e i loro alleati ...Con queste parolefrontalmente lo zar davanti alla platea dell'assemblea generale dell' Onu ... Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergeial Consiglio di Sicurezza Onu, chiedendo ... Ucraina-Russia, la diretta. Germania pronta a «accogliere disertori russi». Media: «Putin mobiliterà un milion L'Occidente è parte del conflitto in Ucraina, «gli Usa e i loro alleati con la connivenza delle organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno coperto i crimini del regime di Kiev», ha sottol ...Una «plateale violazione dell’ordine globale», un «autentico tentativo di distruggere l’Ucraina», una «guerra brutale, insensata, vergognosa».