Laver Cup 2022 | dove vederla in tv Quando gioca Federer insieme a Nadal | l' orario preciso - Sport - Tennis

WeAreTennisITA : L'ULTIMO BALLO? Alla Laver Cup, Roger Federer giocherà solo un doppio, probabilmente insieme a Rafael Nadal. Eccolo… - Eurosport_IT : Molto più che amici rivali in campo ???? ?? Le parole complete... - WeAreTennisITA : Si chiude l’era di #RogerFederer ?? Il momento che non volevamo arrivasse mai oggi è realtà: Federer lascia il tenni… - danyvale8827 : RT @FilippoPompilii: Vi prego ditemi che esiste una diretta del Gala della Laver Cup, voglio vedere ogni singola cosa, anche Roger che si p… - pokemonderba : tutti questi contenuti sulla laver cup mi stanno uccidendo -

A Londra l'ultimo match della leggenda svizzera, in doppio con lo spagnolo. Storia e programmazione del torneo che porta il nome di Rod ...Il campione svizzero si riscalda in vista del doppio di venerdì con Rafael ...A Londra l’ultimo match della leggenda svizzera, in doppio con lo spagnolo. Storia e programmazione del torneo che porta il nome di Rod Laver ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...