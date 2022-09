L' appello di Telefono Azzurro alle forze politiche | ' Tutelare i diritti dei bambini e degli adolescenti'

bispace_ : mancava all’appello solo una delle mie migliori amiche (trilli, sempre per quelli acuti). lei sta preparando la tou… -

BolognaToday

"Tutelare i minori". A poche ore dal voto delle elezioni politiche italiane del 25 settembre 2022,Azzurro ...La Corte d'Assise d'ha confermato la condanna all'ergastolo nei confronti di Salvatore ... Aveva parlato anche con sua madre e aveva recuperato il numero didel nuovo compagno di Sonia. ... E' ai domiciliari e non trova lavoro. Dopo l'appello a BolognaToday, nuova vita per Rino "Ho sbagliato e sto pagando, ma voglio ricominciare da zero. Voglio pagare gli alimenti a mio figlio". Così ci raccontava Rino. Quelle parole sono arrivate ad Alessandro, che ha una pizzeria in Santa ...ATRI – A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, vogliamo affidare a questa nota alcune considerazioni sull’importanza del voto di domenica prossima e sull’ indispensabilità per ...