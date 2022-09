L’appello dei militanti di PiùEuropa per il Terzo Polo (Di giovedì 22 settembre 2022) Siamo un gruppo di dirigenti e iscritti di Piu? Europa che, indipendentemente dall’attribuzione delle responsabilita?, si e? battuto per evitare che venisse meno la federazione con Azione. Crediamo che questo dovesse essere il primo importantissimo passo verso un Polo europeista e liberale la cui presenza nello scenario politico italiano e? sempre piu? essenziale e urgente. Coerentemente con queste considerazioni alcuni di noi hanno deciso con grande dispiacere e amarezza di lasciare Piu? Europa. Altri hanno scelto di rimanere nel partito ma di non fare campagna elettorale attiva e di chiedere fin da ora, comunque vadano le elezioni, che Piu? Europa aderisca alla costituente per Renew Italia o Polo liberale. Auspichiamo a questo punto che ci siano le condizioni per la nascita di un soggetto liberale autonomo sia dalla destra sia dalla sinistra, che ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 settembre 2022) Siamo un gruppo di dirigenti e iscritti di Piu? Europa che, indipendentemente dall’attribuzione delle responsabilita?, si e? battuto per evitare che venisse meno la federazione con Azione. Crediamo che questo dovesse essere il primo importantissimo passo verso uneuropeista e liberale la cui presenza nello scenario politico italiano e? sempre piu? essenziale e urgente. Coerentemente con queste considerazioni alcuni di noi hanno deciso con grande dispiacere e amarezza di lasciare Piu? Europa. Altri hanno scelto di rimanere nel partito ma di non fare campagna elettorale attiva e di chiedere fin da ora, comunque vadano le elezioni, che Piu? Europa aderisca alla costituente per Renew Italia oliberale. Auspichiamo a questo punto che ci siano le condizioni per la nascita di un soggetto liberale autonomo sia dalla destra sia dalla sinistra, che ...

nelloscavo : #Ucraina 20 civili uccisi da #Russia per ogni civile coinvolto da reazione di #Kiev #Kyiv L'analisi dei dati #ONU c… - enpaonlus : Randagismo a Catanzaro, l'appello dei volontari al Comune: 'Abbiamo bisogno di aiuto' (VIDEO) Ancora una volta il s… - LiaQuartapelle : Ho sottoscritto - anche a nome del @pdnetwork - l'appello di @ONECampaign tramite cui ci impegneremo affinché l’Ita… - Linkiesta : RT @christianrocca: Alternativa Più Liberale L’appello dei militanti di PiùEuropa per il Terzo Polo - Linkiesta : L’appello dei militanti di @Piu_Europa per il #TerzoPolo L’Italia ha bisogno di una forza europeista e la federazi… -