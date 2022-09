L’apertura dei vescovi belgi sulla benedizione alle coppie gay potrebbe cambiare la Chiesa (Di giovedì 22 settembre 2022) L’episcopato belga di lingua olandese sorpassa quello tedesco in tema di aperture sulle persone Lgbt+. Due giorni fa il cardinale primate Jozef de Kesel, arcivescovo metropolita di Malines-Bruxelles, e i vescovi Johann Bonny, Lodewijk Aerts, Lode Van Hecke, Patrick Hoogmartens, rispettivamente a capo delle diocesi fiamminghe di Anversa, Brugge, Gent e Hasselt, hanno infatti istituito all’interno del Servizio interdiocesano per la Pastorale familiare (Idgp) lo sportello Homoseksualiteit en geloof (Omosessualità e fede, ndr) e nominato relativo coordinatore Willy Bombeek. Ma non solo. Illustrando caratteristiche e finalità dell’iniziativa nel documento Homoseksuele personen pastoraal nabij zijn – Voor een gastvrije Kerk, die niemand uitsluit (Essere pastoralmente vicini alle persone omosessuali – Per una Chiesa ospitale, che non esclude ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 settembre 2022) L’episcopato belga di lingua olandese sorpassa quello tedesco in tema di aperture sulle persone Lgbt+. Due giorni fa il cardinale primate Jozef de Kesel, arcivescovo metropolita di Malines-Bruxelles, e iJohann Bonny, Lodewijk Aerts, Lode Van Hecke, Patrick Hoogmartens, rispettivamente a capo delle diocesi fiamminghe di Anversa, Brugge, Gent e Hasselt, hanno infatti istituito all’interno del Servizio interdiocesano per la Pastorale familiare (Idgp) lo sportello Homoseksualiteit en geloof (Omosessualità e fede, ndr) e nominato relativo coordinatore Willy Bombeek. Ma non solo. Illustrando caratteristiche e finalità dell’iniziativa nel documento Homoseksuele personen pastoraal nabij zijn – Voor een gastvrije Kerk, die niemand uitsluit (Essere pastoralmente vicinipersone omosessuali – Per unaospitale, che non esclude ...

vaticannews_it : #Assisi 'Economy of Francesco', la giornata di oggi segna l’apertura dei lavori al teatro Lyrick dove sabato si att… - enpaonlus : La proposta di ENPA al nuovo Parlamento: “Smettete di rincorrere i voti dei cacciatori! Sono una minoranza oltretut… - Giacomio_ : RT @valy_s: Sondaggio SWG Quasi il 60% degli Italiani auspica la fine della guerra in #Ucraina, l’apertura dei tavoli di negoziati per la S… - Er_Libanese7 : @justatrex @nafavolaa Non è colpa mia se mi sono svegliato oltre 2 ore dopo l’apertura per la vendita dei biglietti… - DisciplesDu : RT @vaticannews_it: #Assisi 'Economy of Francesco', la giornata di oggi segna l’apertura dei lavori al teatro Lyrick dove sabato si attende… -