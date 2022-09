L' Ambasciata Russa in Italia pubblica le foto dei nostri politici con Putin | ' Abbiamo tante cose da ricordare'

GiovaQuez : Salvini: 'Telefonate con la Russia? Mie no, io cerco di aiutare gli italiani'. Niente telefonate, aveva soltanto pr… - Corriere : L’ambasciata russa pubblica le foto di Putin con i leader italiani: «Ne abbiamo da ricordare» - Adnkronos : #Elezioni2022, l'ambasciata russa pubblica le foto di #Putin con i leader italiani: 'C'è molto da ricordare'. - VendutoCorrotto : RT @MinutemanItaly: Dal canale Telegram dell'ambasciata russa: 'Dalla recente storia delle relazioni tra la Russia e l’Italia. Ne abbiamo d… - pecolx : RT @MinutemanItaly: Dal canale Telegram dell'ambasciata russa: 'Dalla recente storia delle relazioni tra la Russia e l’Italia. Ne abbiamo d… -

L'in Italia ha pubblicato sui social le foto dei leader italiani ritratti insieme a Vladimir Putin. Nelle foto ci sono nell'ordine: Salvini, Conte, Di Maio, Letta, Berlusconi e Renzi. "...AGI - L'in Italia ha pubblicato sui social le foto dei leader italiani ritratti insieme a Vladimir Putin. Sono tutte fotografie ufficiali scattate nel corso di visite di Stato. Nelle foto ci ...Il governo conservatore britannico, sotto la nuova guida del 'falco' Liz Truss, sta valutando la possibilità di spostare l'ambasciata britannica in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, come fatto sinora ...Con un post su twitter, l'Ambasciata russa in Italia ha pubblicato diverse foto che ritraggono Salvini, Conte, Di Maio, Letta, Berlusconi e Renzi insieme a Vladimir Putin.