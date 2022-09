L’amata coppia vip si dice addio, dopo anni è finita. Lei annuncia: “Oggi sto bene” (Di giovedì 22 settembre 2022) L’amata coppia vip ha deciso dopo diverso tempo insieme di separare le proprie strade e ad annunciarlo è stata la diretta interessata ospite del salotto televisivo “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. L’amata coppia vip dopo aver fatto breccia nel cuore di migliaia di italiani, perché pur essendo così diversi tra loro si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 22 settembre 2022)vip ha decisodiverso tempo insieme di separare le proprie strade e adrlo è stata la diretta interessata ospite del salotto televisivo “è un altro giorno” di Serena Bortone.vipaver fatto breccia nel cuore di migliaia di italiani, perché pur essendo così diversi tra loro si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

zazoomblog : “E’ un problema non dettato da tradimenti”: l’amata coppia di UeD è in crisi - #problema #dettato #tradimenti”: - zazoomblog : “E’ un problema non dettato da tradimenti”: l’amata coppia di UeD è in crisi - #problema #dettato #tradimenti”: - emiiobrien : penso che l'unica coppia amata da tutti siano i gallavich - giulianabianco4 : RT @ValentinaSelle4: @giulianabianco4 @timidosole @francymilan22 Ragazze lasciatele parlare..e’solo invidia..I nostri protetti o stanno ins… - ValentinaSelle4 : @giulianabianco4 @timidosole @francymilan22 Ragazze lasciatele parlare..e’solo invidia..I nostri protetti o stanno… -