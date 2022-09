L’accordo Italia-Germania andrà avanti anche con Meloni. A meno che Orbán… (Di giovedì 22 settembre 2022) Negli ultimi mesi l’Italia si è mossa per rafforzare la propria influenza all’interno dell’Unione europea, dove la Brexit ha spostato il centro di gravità sull’asse franco-tedesco, motore economico dei 27. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha seguito personalmente il Trattato del Quirinale, un processo avviato durante il governo Gentiloni, che a novembre 2021 ha legato Roma e Parigi. Considerati il Trattato di Aquisgrana che unisce Parigi e Berlino, per chiudere il “triangolo” manca soltanto il ponte Roma-Berlino. Come? Tramite il Piano d’azione tra Italia e Germania, annunciato dal presidente del Consiglio uscente e il cancelliere tedesco Olaf Scholz a dicembre e confermato dai ministri degli Esteri, Luigi di Maio e Annalena Baerbock, a gennaio. L’auspicio era di firmare l’intesa entro la prima metà dell’anno ma l’invasione ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 settembre 2022) Negli ultimi mesi l’si è mossa per rafforzare la propria influenza all’interno dell’Unione europea, dove la Brexit ha spostato il centro di gravità sull’asse franco-tedesco, motore economico dei 27. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha seguito personalmente il Trattato del Quirinale, un processo avviato durante il governo Gentiloni, che a novembre 2021 ha legato Roma e Parigi. Considerati il Trattato di Aquisgrana che unisce Parigi e Berlino, per chiudere il “triangolo” manca soltanto il ponte Roma-Berlino. Come? Tramite il Piano d’azione tra, annunciato dal presidente del Consiglio uscente e il cancelliere tedesco Olaf Scholz a dicembre e confermato dai ministri degli Esteri, Luigi di Maio e Annalena Baerbock, a gennaio. L’auspicio era di firmare l’intesa entro la prima metà dell’anno ma l’invasione ...

