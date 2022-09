La Zakharova replica a Putin: “E’ indecente, una propaganda su parole che Putin non ha mai pronunciato” (Di giovedì 22 settembre 2022) “Biden ha citato in maniera assolutamente propagandistica le parole del presidente russo Vladimir Putin. parole che il presidente della Russia non ha mai detto, ma che Biden dava per certe’‘. Così Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, commentando l’intervento tenuto ieri dal presidente Usa, Joe Biden, all’Assemblea delle Nazioni Unite. La Zakharova sull’intervento di Biden: “Ritengo assolutamente indecente come sia iniziato” Un intervento che, ha poi aggiunto la Zakharova “Ritengo assolutamente indecente come sia iniziato”, soprattutto in riferimento al passaggio nel quale il numero uno della Casa Bianca ha affermato che ”ancora una volta, proprio oggi, il presidente Putin ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) “Biden ha citato in maniera assolutamente propagandistica ledel presidente russo Vladimirche il presidente della Russia non ha mai detto, ma che Biden dava per certe’‘. Così Maria, portavoce del ministero degli Esteri russo, commentando l’intervento tenuto ieri dal presidente Usa, Joe Biden, all’Assemblea delle Nazioni Unite. Lasull’intervento di Biden: “Ritengo assolutamentecome sia iniziato” Un intervento che, ha poi aggiunto la“Ritengo assolutamentecome sia iniziato”, soprattutto in riferimento al passaggio nel quale il numero uno della Casa Bianca ha affermato che ”ancora una volta, proprio oggi, il presidenteha ...

italiaserait : La Zakharova replica a Putin: “E’ indecente, una propaganda su parole che Putin non ha mai pronunciato” - ilbisa2 : Presunti fondi russi ai partiti, Zakharova replica all’Agi: “Quanto spende la Cia?” - mcc43_ : RT @CCKKI: Mosca al contrattacco sui fondi ai partiti: 'Quanto spende la #Cia per i politici italiani' Replica della #Zakharova al dossier… - eErgaOmnes : RT @CCKKI: Mosca al contrattacco sui fondi ai partiti: 'Quanto spende la #Cia per i politici italiani' Replica della #Zakharova al dossier… - rita_trusso : RT @CCKKI: Mosca al contrattacco sui fondi ai partiti: 'Quanto spende la #Cia per i politici italiani' Replica della #Zakharova al dossier… -