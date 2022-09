La violenza senza fine della campagna elettorale (Di giovedì 22 settembre 2022) Una delle cose più tristi di questa campagna elettorale è il doppiopesismo sulla violenza politica. In linea teorica ci sarebbe piaciuto vedere la classe politica unita almeno nel condannare certi gesti, a prescindere dai soggetti che li mettono in atto. E’ successo il contrario: la violenza si denuncia a gran voce solo quando conviene elettoralmente. Se invece ad essere colpiti sono gli avversari, diventa tutto più sfumato, e più rapidamente archiviato. Solo per citare l’ultimo esempio: per quella che è fondamentalmente una cretinata nostalgica, cioè il braccio teso dell’assessore lombardo Romano La Russa, è stato montato uno scandalo nazionale. Per carità, certi comportamenti vanno indubbiamente .censurati, ma se parliamo di violenza sarebbe anche il caso di occuparsi delle decine di dichiarazioni ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 settembre 2022) Una delle cose più tristi di questaè il doppiopesismo sullapolitica. In linea teorica ci sarebbe piaciuto vedere la classe politica unita almeno nel condannare certi gesti, a prescindere dai soggetti che li mettono in atto. E’ successo il contrario: lasi denuncia a gran voce solo quando conviene elettoralmente. Se invece ad essere colpiti sono gli avversari, diventa tutto più sfumato, e più rapidamente archiviato. Solo per citare l’ultimo esempio: per quella che è fondamentalmente una cretinata nostalgica, cioè il braccio teso dell’assessore lombardo Romano La Russa, è stato montato uno scandalo nazionale. Per carità, certi comportamenti vanno indubbiamente .censurati, ma se parliamo disarebbe anche il caso di occuparsi delle decine di dichiarazioni ...

