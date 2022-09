“La verità”. Morte Manuel Vallicella, il fratello rompe il silenzio dopo tante voci (Di giovedì 22 settembre 2022) La Morte di Manuel Vallicella, il cosiddetto tronista dal cuore d’oro, e chi ha seguito il suo percorso a Uomini e Donne prima come corteggiatore di Ludovica Valli e poi in qualità di tronista, può confermare che questo soprannome gli calzava a pennello, ha sconvolto tutti. A rivelare la notizia ci ha pensato un suo amico, però, adesso, è il fratello a parlare. Da ore chiunque si è riversato sui suoi social, quando lui vorrebbe soffrire nel riserbo per il suicidio del fratello. Si chiama Christian Vallicella e ha da poco compiuto 34 anni, pochissima differenza di età con il fratello noto in televisione. Della famiglia di Manuel Vallicella fino ad oggi il pubblico aveva conosciuto solamente la sua amata mamma, scomparsa nel 2019, ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 22 settembre 2022) Ladi, il cosiddetto tronista dal cuore d’oro, e chi ha seguito il suo percorso a Uomini e Donne prima come corteggiatore di Ludovica Valli e poi in qualità di tronista, può confermare che questo soprannome gli calzava a pennello, ha sconvolto tutti. A rivelare la notizia ci ha pensato un suo amico, però, adesso, è ila parlare. Da ore chiunque si è riversato sui suoi social, quando lui vorrebbe soffrire nel riserbo per il suicidio del. Si chiama Christiane ha da poco compiuto 34 anni, pochissima differenza di età con ilnoto in televisione. Della famiglia difino ad oggi il pubblico aveva conosciuto solamente la sua amata mamma, scomparsa nel 2019, ...

