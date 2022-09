La vera sindrome dello stress da rientro: chi può ripartire (Di giovedì 22 settembre 2022) Leggo una statistica sullo stress da rientro dalle vacanze e vengo informato che sono Milano, Londra e Bruxelles le località dove si soffre di più al rientro dalle ferie. Non capisco il motivo di questa distinzione di gradimento al rientro delle vacanze. Se in vacanza si è stati bene, è naturale che il rientro risulti faticoso. Se, invece, siamo stati in qualche modo infastiditi, ecco che le abitudini invernali diventano un optional interessante. Si potrebbe stabilire che, chi al rientro si è trovato male, può ripartire. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Leggo una statistica sullodadalle vacanze e vengo informato che sono Milano, Londra e Bruxelles le località dove si soffre di più aldalle ferie. Non capisco il motivo di questa distinzione di gradimento aldelle vacanze. Se in vacanza si è stati bene, è naturale che ilrisulti faticoso. Se, invece, siamo stati in qualche modo infastiditi, ecco che le abitudini invernali diventano un optional interessante. Si potrebbe stabilire che, chi alsi è trovato male, può

sabri_101 : @elevisconti Una cosa vera l'ha detta: gli italiani sono un popolo di creduloni con scarsa attitudine al ragionamen… - FerracinCarmen : @stefanobaronti @MilkoSichinolfi Non avevo pensato alla Sindrome di Stoccolma e, ora che lo scrivi, penso proprio c… - ANTEO17 : RT @Morrigan81: @ProVitaFamiglia Appunto. Abortite se il feto (vi icordo che non si può parlare di bambino fino ad un certo stadio, x chi f… - Gugliandalf : @ilrestodite @nantucket1981 @PossibileIt Finché la sinistra, quella vera, non si libererà dalla sudditanza verso il… - Morrigan81 : @ProVitaFamiglia Appunto. Abortite se il feto (vi icordo che non si può parlare di bambino fino ad un certo stadio,… -