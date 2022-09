La strana risposta di Vittorio Feltri a Vittorio Feltri su Twitter

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 22 settembre 2022) Essere in disaccordo conè piuttosto facile. Ma non avremmo mai pensato che lo fosse a tal punto da registrare anche un disaccordo dicon se stesso. «Ma come si fa a spacciare per fascista il saluto romano che ha un paio di millenni alle spalle?» – ha scritto l’editorialista di Libero su, riferendosi – con ogni probabilità – alla vicenda che ha coinvolto, nella giornata di ieri, l’assessore regionale in quota Fratelli d’Italia Romano La Russa. Una presa di posizione polemica rispetto al coro dei commenti che hanno caratterizzato, da ieri, la storia che ha messo in subbuglio il partito di Giorgia Meloni. Talmente polemica, da alimentare – è questo l’effetto che il distratto utente di ...