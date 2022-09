La storia di Vittorio Feltri che si risponde e insulta da solo su Twitter (Di giovedì 22 settembre 2022) Vittorio Feltri ha scritto un tweet in cui interviene sul caso del saluto romano di cui si sta discutendo da lunedì scorso in seguito a quanto accaduto in occasione del funerale di Alberto Stabilini, ex militante del Fronte della Gioventù e cognato di Romano La Russa, Assessore alla sicurezza della Regione Lombardia. Durante il funerale, Romano La Russa e gli altri presenti avrebbero eseguito il saluto romano, noto anche come saluto fascista, salvo poi smentire che si trattasse effettivamente del saluto romano. La Procura di Milano ha anche aperto un fascicolo esplorativo sul presunto saluto romano eseguito dai presenti al funerale. Nel tweet, Feltri sembra voler sostenere che il saluto romano non sia un simbolo fascista. Ma come si fa a spacciare per fascista il saluto romano che ha un paio di millenni alle spalle? — ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022)ha scritto un tweet in cui interviene sul caso del saluto romano di cui si sta discutendo da lunedì scorso in seguito a quanto accaduto in occasione del funerale di Alberto Stabilini, ex militante del Fronte della Gioventù e cognato di Romano La Russa, Assessore alla sicurezza della Regione Lombardia. Durante il funerale, Romano La Russa e gli altri presenti avrebbero eseguito il saluto romano, noto anche come saluto fascista, salvo poi smentire che si trattasse effettivamente del saluto romano. La Procura di Milano ha anche aperto un fascicolo esplorativo sul presunto saluto romano eseguito dai presenti al funerale. Nel tweet,sembra voler sostenere che il saluto romano non sia un simbolo fascista. Ma come si fa a spacciare per fascista il saluto romano che ha un paio di millenni alle spalle? — ...

