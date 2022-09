La stampa internazionale si interroga, con qualche preoccupazione, sull’ipotesi di un governo Meloni di estrema destra (Di giovedì 22 settembre 2022) Giorgia Meloni everywhere. A 48 ore dalle elezioni che potrebbero incoronarla alla guida del prossimo governo italiano sono molte le testate internazionali che si interrogano sulla leader di Fratelli d’Italia e sulle sue presunte o presumibili intenzioni. Oggi parlano di un ipotetico governo Meloni il quotidiano britannico Financial Times, la rivista per eccellenza delle relazioni internazionali Foreign Affairs, il sito Politico, il quotidiano francese conservatore Le Figaro e l’agenzia Reuters. L’approccio più provocatorio è probabilmente quello di Foreign Affairs che titola “Il paradosso delle elezioni italiane, perché Usa e Ue dovrebbero fare il tifo per una populista di estrema destra“. La tesi dell’articolo, a firma degli analisti Erik Jones ed Elettra Ardissino è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Giorgiaeverywhere. A 48 ore dalle elezioni che potrebbero incoronarla alla guida del prossimoitaliano sono molte le testate internazionali che sino sulla leader di Fratelli d’Italia e sulle sue presunte o presumibili intenzioni. Oggi parlano di un ipoteticoil quotidiano britannico Financial Times, la rivista per eccellenza delle relazioni internazionali Foreign Affairs, il sito Politico, il quotidiano francese conservatore Le Figaro e l’agenzia Reuters. L’approccio più provocatorio è probabilmente quello di Foreign Affairs che titola “Il paradosso delle elezioni italiane, perché Usa e Ue dovrebbero fare il tifo per una populista di“. La tesi dell’articolo, a firma degli analisti Erik Jones ed Elettra Ardissino è ...

celticgio : Putin avverte l'occidente - Mosaico - Rassegna stampa internazionale - sergiobolzoni : RT @ROBZIK: La protesta dei giovani russi contro #Putin sulle prime pagine della stampa internazionale. - AleteiaIT : Ogni giorno, Aleteia offre una selezione di articoli scritti dalla stampa internazionale sulla Chiesa e le question… - Neve842230621 : RT @MCYC1975: Si parla davvero troppo poco di quanto sta accadendo in Libano. La stampa internazionale è concentrata su altro, ma non va di… - giornaledellArt : Cinque fotolibri per iniziare bene l’autunno. Da Gordon Parks ad Alessandra Sanguinetti, passando per i giovani tal… -