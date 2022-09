La sfida di Biden al dispotismo. Se Kyiv può farcela, anche Taipei può (Di giovedì 22 settembre 2022) All’interrogativo se Putin potesse arrivare fino al ricorso alla bomba atomica non avrei saputo rispondere altro che: forse, non è escluso, è possibile. Ma non ho mai dubitato di un’altra cosa: che ne avesse una gran voglia. Che fosse attratto terribilmente dall’eventualità di illustrare il suo squallido stato di servizio con un record. Se non di essere il primo a ricorrere all’atomica, di essere il primo a rifarlo, e nella versione elegante della bomba miniaturizzata, “tattica”, e in un mondo in cui il monopolio della bomba ha ceduto a un oligopolio di nove potenze detentrici ufficiali, e chissà quali altri laboratori. L’andamento della sua operazione speciale, un seguito di disastri militari e di figuracce, non ha fatto che accrescere quella sua smania di omuncolo alle strette, e dare al suo desiderio il conforto della necessità obiettiva. Alle minacce atomiche dell’occidente è ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 settembre 2022) All’interrogativo se Putin potesse arrivare fino al ricorso alla bomba atomica non avrei saputo rispondere altro che: forse, non è escluso, è possibile. Ma non ho mai dubitato di un’altra cosa: che ne avesse una gran voglia. Che fosse attratto terribilmente dall’eventualità di illustrare il suo squallido stato di servizio con un record. Se non di essere il primo a ricorrere all’atomica, di essere il primo a rifarlo, e nella versione elegante della bomba miniaturizzata, “tattica”, e in un mondo in cui il monopolio della bomba ha ceduto a un oligopolio di nove potenze detentrici ufficiali, e chissà quali altri laboratori. L’andamento della sua operazione speciale, un seguito di disastri militari e di figuracce, non ha fatto che accrescere quella sua smania di omuncolo alle strette, e dare al suo desiderio il conforto della necessità obiettiva. Alle minacce atomiche dell’occidente è ...

