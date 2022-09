La Russia minaccia l’uso del nucleare: ma di quante testate dispone Mosca? (Di giovedì 22 settembre 2022) Mosca – Con 5.977 testate la Russia disporrebbe dell’arsenale nucleare più grande al mondo. Lo certifica un rapporto della Federation of American Scientists (Fas), mentre salgono i timori per un possibile uso delle armi atomiche dopo le parole del presidente russo, Vladimir Putin, il quale si è detto disposto ad usare “tutti i mezzi a disposizione per proteggere” il suo Paese, chiarendo di non bluffare. Secondo la Fas, circa 1.500 testate russe sarebbero in via di smantellamento perché vetuste, mentre le testate effettive sarebbero in realtà 4.447, di cui 1.588 sono schierate su missili balistici e nelle basi dei bombardieri. Stando al rapporto, inoltre, la Russia dispone “approssimativamente di 977 testate strategiche aggiuntive e di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 22 settembre 2022)– Con 5.977ladisporrebbe dell’arsenalepiù grande al mondo. Lo certifica un rapporto della Federation of American Scientists (Fas), mentre salgono i timori per un possibile uso delle armi atomiche dopo le parole del presidente russo, Vladimir Putin, il quale si è detto disposto ad usare “tutti i mezzi a disposizione per proteggere” il suo Paese, chiarendo di non bluffare. Secondo la Fas, circa 1.500russe sarebbero in via di smantellamento perché vetuste, mentre leeffettive sarebbero in realtà 4.447, di cui 1.588 sono schierate su missili balistici e nelle basi dei bombardieri. Stando al rapporto, inoltre, la“approssimativamente di 977strategiche aggiuntive e di ...

