La Russia libera i comandanti del Battaglione Azov: cosa ha ricevuto in cambio (Di giovedì 22 settembre 2022) L'Ucraina ha annunciato lo scambio con la Russia di 215 prigionieri militari, tra cui gli strenui difensori dell'acciaieria di Mariupol. «Ho l'onore di riferirvi i risultati per i quali stiamo lavorando da molto tempo. Oggi siamo riusciti a liberare 215 dei nostri dalla prigionia russa. Tra loro ci sono 124 ufficiali», la dichiarazione l capo dell'Ufficio della presidenza ucraina Andriy Yermak, citato da Ukrinform. Tra i prigionieri rilasciati ci sono i capi della difesa di Azovstal appartenenti al Battaglione Azov. Alla Russia sono stati restituiti l'oligarca ucraino filorusso Viktor Medvedchuk e altri 55 soldati. Come detto la Russia ha ripreso 55 prigionieri, tra cui l'ex parlamentare ucraino Medvedchuk, vicino a Vladimir Putin e accusato ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) L'Ucraina ha annunciato lo scon ladi 215 prigionieri militari, tra cui gli strenui difensori dell'acciaieria di Mariupol. «Ho l'onore di riferirvi i risultati per i quali stiamo lavorando da molto tempo. Oggi siamo riusciti are 215 dei nostri dalla prigionia russa. Tra loro ci sono 124 ufficiali», la dichiarazione l capo dell'Ufficio della presidenza ucraina Andriy Yermak, citato da Ukrinform. Tra i prigionieri rilasciati ci sono i capi della difesa distal appartenenti al. Allasono stati restituiti l'oligarca ucraino filorusso Viktor Medvedchuk e altri 55 soldati. Come detto laha ripreso 55 prigionieri, tra cui l'ex parlamentare ucraino Medvedchuk, vicino a Vladimir Putin e accusato ...

