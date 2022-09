La Rossetti lascia subito il Gf Vip? Signorini sconvolto: cosa c'è dietro (Di giovedì 22 settembre 2022) Patrizia Rossetti vuole andarsene? A quanto pare sì. L'ex regina delle televendite è pronta a mollare tutto. Insomma, vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip e, a pochi giorni dalla prima puntata, starebbe già pensando l'addio. Ma cosa è accaduto? La Rossetti chiacchiera con Cristina Quaranta e confessa di non essere pronta a rimanere nella casa del Gf Vip per troppo tempo. Come mai? Mistero. Il programma, probabilmente, verrà allungato di qualche mese. "Io a gennaio qui? No, non posso ragazzi. Non ci sarò, troppo lungo. Io c'ho un sacco di cose da fare. Adesso ve lo dico", dice la Rossetti mettendo le cose in chiaro. "La vendita della mia casa è il mio tesoretto per il futuro, ho 63 anni. Per questo ci voglio essere e non posso stare qui dentro", conclude. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Patriziavuole andarsene? A quanto pare sì. L'ex regina delle televendite è pronta a mollare tutto. Insomma, vuolere la casa del Grande Fratelloe, a pochi giorni dalla prima puntata, starebbe già pensando l'addio. Maè accaduto? Lachiacchiera con Cristina Quaranta e confessa di non essere pronta a rimanere nella casa del Gfper troppo tempo. Come mai? Mistero. Il programma, probabilmente, verrà allungato di qualche mese. "Io a gennaio qui? No, non posso ragazzi. Non ci sarò, troppo lungo. Io c'ho un sacco di cose da fare. Adesso ve lo dico", dice lamettendo le cose in chiaro. "La vendita della mia casa è il mio tesoretto per il futuro, ho 63 anni. Per questo ci voglio essere e non posso stare qui dentro", conclude. ...

