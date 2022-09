La prima studentessa non vedente ammessa alla Normale di Pisa (Di giovedì 22 settembre 2022) Ha affrontato quella difficoltà che la vita le ha messo davanti fin dalla nascita. Non ha mai potuto vedere il mondo che la circonda con i propri occhi, ma questo non ha fermato la sua voglia di crescere e conoscere. Ora Ludovica Amato ha conquistato l’ennesima grande vittoria: è stata ammessa alla Normale di Pisa. Lei, infatti, sarà la prima studentessa non vedente iscritta al prestigioso ateneo toscano riconosciuto in tutto il mondo. Ludovica Amato, Anche il Presidente della Regione Toscana ha voluto fare i complimenti alla 19enne che, dopo aver superato le prove di ammissione, potrà seguire tutte le lezioni e sostenere tutti gli esami della facoltà di Lettere. La prima studentessa non ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Ha affrontato quella difficoltà che la vita le ha messo davanti fin dnascita. Non ha mai potuto vedere il mondo che la circonda con i propri occhi, ma questo non ha fermato la sua voglia di crescere e conoscere. Ora Ludovica Amato ha conquistato l’ennesima grande vittoria: è statadi. Lei, infatti, sarà lanoniscritta al prestigioso ateneo toscano riconosciuto in tutto il mondo. Ludovica Amato, Anche il Presidente della Regione Toscana ha voluto fare i complimenti19enne che, dopo aver superato le prove di ammissione, potrà seguire tutte le lezioni e sostenere tutti gli esami della facoltà di Lettere. Lanon ...

