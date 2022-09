“La porto in tribunale”. Ambra Angiolini trema, dalla vip l’accusa choc (Di giovedì 22 settembre 2022) Ambra Angiolini accusata da Silvia Slitti, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, protagonista di un lungo sfogo su Instagram. Anche se la donna non ha mai il nome dell’attrice, alcune frasi non hanno lasciato alcun dubbio e dopo ha confermato. “La storia, non sto a dirvi chi sono i soggetti in questione ma magari chi mi conosce lo capirà senza troppe difficoltà, si svolge a Milano…”, ha affermato la wedding planner dei vip. “Una nota canzone dice ‘…e se prometto poi mantengo…’. Spesso le persone promettono ma non mantengono un ben niente”, scrive Silvia Slitti citando la celebre canzone di Ambra Angiolini, che sarebbe rimasta a vivere nell’appartamento milanese di proprietà della Slitti anche dopo la scadenza concordata e avrebbe ignorato i solleciti a liberare la casa. Vista la situazione, la moglie di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 settembre 2022)accusata da Silvia Slitti, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, protagonista di un lungo sfogo su Instagram. Anche se la donna non ha mai il nome dell’attrice, alcune frasi non hanno lasciato alcun dubbio e dopo ha confermato. “La storia, non sto a dirvi chi sono i soggetti in questione ma magari chi mi conosce lo capirà senza troppe difficoltà, si svolge a Milano…”, ha affermato la wedding planner dei vip. “Una nota canzone dice ‘…e se prometto poi mantengo…’. Spesso le persone promettono ma non mantengono un ben niente”, scrive Silvia Slitti citando la celebre canzone di, che sarebbe rimasta a vivere nell’appartamento milanese di proprietà della Slitti anche dopo la scadenza concordata e avrebbe ignorato i solleciti a liberare la casa. Vista la situazione, la moglie di ...

