Quirinale : #Lecce, il Presidente #Mattarella alla cerimonia di consegna delle Aquile di pilota militare Il video:… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: La #pilota e il video durante il volo: «Quello era un #ufo?». Il web reagisce così - leggoit : La #pilota e il video durante il volo: «Quello era un #ufo?». Il web reagisce così - rallyssimo : Un rally con una Fiat Multipla? Perché no! E a questo punto perché non prendere anche un pilota molto forte e mette… - riccardo_z15 : io sul treno torino-monaco pensando a cosa potrei dire se incontrassi qualche pilota: -

Moto.it

Algero Corretini, 1727 distrugge la Jaguar presa a noleggio: 'Ho preso di nuovo il muro fratellì' Ildel presunto ufo su TikTok La, di nazionalità messicana era decollata da poco dall'...I soccorritori provano a portare in salvo alcune decine di balene- o globicefali, chiamati anche delfini- dopo che oltre 200 di questi cetacei sono rimasti spiaggiati sulle costa ovest della Tasmania, in Australia. Sarebbero due anni che Macquarie Harbour è teatro di questa strage di animali, che ... Il pilota cade e sulla moto sale un fantasma [VIDEO VIRALE] Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una pilota di aerei, durante un volo, sostiene di aver avvistato un ufo. E per dimostrarlo, ha pubblicato il video su TikTok. Algero Corretini, 1727 distrugge la Jaguar presa a noleggio: ...