La mobilitazione annunciata da Putin è l'ammissione del fallimento militare della Russia (Di giovedì 22 settembre 2022) Erano ormai mesi che l'ombra di una mobilitazione russa incombeva su ogni pronostico bellico. La decisione di Putin di richiamare alle armi 300mila uomini non è quindi una sorpresa, e anzi rappresenta forse la prima scelta razionale (se di razionalità si può parlare) presa dal 24 febbraio. Il successo della controffensiva ucraina a Kherson e Kharkiv e il sostanziale prosciugamento del bacino di possibili "volontari", dai mercenari di Wagner alle milizie locali delle repubbliche separatiste, ha infatti posto Mosca di fronte a uno scenario militarmente insostenibile. L'ordine presidenziale firmato da Putin, che permette il reclutamento a oltranza di chiunque abbia svolto il servizio militare obbligatorio, indica il completo fallimento delle forze armate russe nel creare una riserva ...

