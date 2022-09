La minaccia di Medvedev: useremo armi nucleari. I missili ipersonici possono raggiungere Europa e Usa (Di giovedì 22 settembre 2022) Dal suo canale Telegram, l’ex-presidente e primo ministro russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, lancia una serie di avvertimenti molto espliciti e per nulla rassicuranti all’Occidente ammonendo che la Russia userà “qualsiasi arma, comprese quelle nucleari”, per difendere i territori ucraini che verranno annessi tramite i referendum indetto dalle autorità filorusse delle Repubbliche del Dombass. Dmitry Medvedev ha garantito su Telegram che “la protezione di tutti i territori annessi sarà aumentata notevolmente dalle forze armate russe”. Resta confermato, quindi, che da domani al 27 settembre “i referendum si terranno e le repubbliche del Donbass e altri territori saranno annessi in Russia”, ha detto Medvedev. Quindi “non solo le capacità di mobilitazione, ma anche qualsiasi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022) Dal suo canale Telegram, l’ex-presidente e primo ministro russo Dmitry, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, lancia una serie di avvertimenti molto espliciti e per nulla rassicuranti all’Occidente ammonendo che la Russia userà “qualsiasi arma, comprese quelle”, per difendere i territori ucraini che verranno annessi tramite i referendum indetto dalle autorità filorusse delle Repubbliche del Dombass. Dmitryha garantito su Telegram che “la protezione di tutti i territori annessi sarà aumentata notevolmente dalle forze armate russe”. Resta confermato, quindi, che da domani al 27 settembre “i referendum si terranno e le repubbliche del Donbass e altri territori saranno annessi in Russia”, ha detto. Quindi “non solo le capacità di mobilitazione, ma anche qualsiasi ...

