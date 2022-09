La guerra in Ucraina non si può vincere, solo fermare: noi di Unione Popolare chiediamo la trattativa (Di giovedì 22 settembre 2022) Com’è sempre più evidente, la posizione di centrodestra, centrosinistra e 5stelle sulla guerra non ha nessun senso e dimostra la pochezza politica e la totale irresponsabilità dei principali leader del paese. Tutte queste forze politiche a cui vanno aggiunte la Lega e i vari centristi hanno infatti un solo obiettivo: vincere! Un obiettivo che si articola in due precisi comportamenti politici: fornire armi all’Ucraina e proseguire con le sanzioni economiche alla Russia. Il tutto condito dalla retorica della pace, perché per tutti questi signori la pace si conquista vincendo la guerra… Per quanto riguarda il Pd non ci sono dubbi: Enrico Letta si è messo l’elmetto sin dal primo momento, ha mostrato il petto al nemico e ha sostenuto fino in fondo Draghi nella completa subalternità del governo italiano ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Com’è sempre più evidente, la posizione di centrodestra, centrosinistra e 5stelle sullanon ha nessun senso e dimostra la pochezza politica e la totale irresponsabilità dei principali leader del paese. Tutte queste forze politiche a cui vanno aggiunte la Lega e i vari centristi hanno infatti unobiettivo:! Un obiettivo che si articola in due precisi comportamenti politici: fornire armi all’e proseguire con le sanzioni economiche alla Russia. Il tutto condito dalla retorica della pace, perché per tutti questi signori la pace si conquista vincendo la… Per quanto riguarda il Pd non ci sono dubbi: Enrico Letta si è messo l’elmetto sin dal primo momento, ha mostrato il petto al nemico e ha sostenuto fino in fondo Draghi nella completa subalternità del governo italiano ai ...

