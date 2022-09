La guerra entra nella campagna elettorale (in ritardo) e alimenta lo scontro tra Letta e Conte (Di giovedì 22 settembre 2022) All’ultima curva della campagna elettorale irrompe dunque la Grande Minaccia di Vladimir Putin ed è difficile stabilire se ci sarà, e quale, un effetto-guerra sugli ultimissimi giorni prima del voto di domenica. Di certo l’opinione pubblica mondiale è più che turbata dalle ultime mosse del dittatore di Mosca e dunque è probabile che anche gli elettori italiani andranno alle urne con il pensiero magari recondito rivolto a uno scenario che può precipitare da un momento all’altro. Dunque la guerra, restata abbastanza incredibilmente sullo sfondo di una campagna in cui si è parlato di tutto e di niente, squarcia di nuovo il panorama politico perlomeno in due, tra chi sta con Kyjiv senza se e senza ma e chi mena il can per l’aia (quando addirittura non è scopertamente filo-russo, alla Di Battista, Orsini e ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 settembre 2022) All’ultima curva dellairrompe dunque la Grande Minaccia di Vladimir Putin ed è difficile stabilire se ci sarà, e quale, un effetto-sugli ultimissimi giorni prima del voto di domenica. Di certo l’opinione pubblica mondiale è più che turbata dalle ultime mosse del dittatore di Mosca e dunque è probabile che anche gli elettori italiani andranno alle urne con il pensiero magari recondito rivolto a uno scenario che può precipitare da un momento all’altro. Dunque la, restata abbastanza incredibilmente sullo sfondo di unain cui si è parlato di tutto e di niente, squarcia di nuovo il panorama politico perlomeno in due, tra chi sta con Kyjiv senza se e senza ma e chi mena il can per l’aia (quando addirittura non è scopertamente filo-russo, alla Di Battista, Orsini e ...

