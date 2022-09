La gaffe di Attilio Romita sulla regina Elisabetta II al Gf Vip

Leggi su diredonna

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip ha aperto le porte della sua casa solo da 48 ore ma già ci sono le prime, roventi polemiche. A fare il protagonista in negativo questa volta ci pensa il conduttore del Tg nazionaleche si è lasciato andare a considerazioni poco lusinghiere, morta solo da pochi giorni. La regia della trasmissione ha prontamente provveduto a censurare le immagini, eliminando anche l’audio, ma ormai il danno era già fatto. A salvare la situazione è arrivata Patrizia Rossetti. L’ex conduttrice, da tempo ormai lontana dal piccolo schermo, nei giorni precedenti ha annunciato di voler lasciare la casa più spiata d’Italia ma è corsa in soccorso di, esprimendo gli stessi concetti ma in modo più dolce e contenuto. In particolare, ha ribadito di ...