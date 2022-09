La Commissione europea prepara nuove sanzioni contro la Russia | Kuleba: "Grazie Ue" | Mosca: indecente il discorso di Biden (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Cremlino: noi aperti a una distensione con gli Usa ma ora nessun segnale. Sempre più russi scappano in Finlandia dopo l'annuncio della mobilitazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Cremlino: noi aperti a una distensione con gli Usa ma ora nessun segnale. Sempre più russi scappano in Finlandia dopo l'annuncio della mobilitazione ...

pietroraffa : == Da domani la Commissione europea presenterà agli Stati le prime proposte per le nuove sanzioni contro la Russia.… - pietroraffa : === La Commissione europea propone di tagliare del 65% i finanziamenti all'Ungheria di Orban in tre programmi chiave. Ottima notizia! - davcarretta : ??La Commissione europea propone di sospendere il 65 per cento di tre programmi operativi dei fondi della coesione p… - ERivetta : RT @putino: La Commissione Europea sta discutendo con i Paesi dell'UE la questione del rilascio di visti ai russi per motivi umanitari dopo… - Soutine17 : RT @putino: La Commissione Europea sta discutendo con i Paesi dell'UE la questione del rilascio di visti ai russi per motivi umanitari dopo… -