La comica previsione di Renzi | “Tranquilli | prenderemo il 73%” E la sala si sganascia dalle risate video

(Di giovedì 22 settembre 2022) Una battuta, ovvio. Ma fatta da un leader che da solo aveva percentuali intorno al 2% e che con Calenda non andrebbe – secondo i sondaggi – oltre il 6 e il 7% – un leader di nome Matteo, il più inviso al centrosinistra e forse agli italiani – fa ridere più di una semplice freddura. A Napoli, il leader di Italia Viva ha cercato di incoraggiare i suoi candidati con una frase forse più deprimente che stimolante…e l’applauso ai candidati “eletti col 70%” “Partiamo con un applauso a tutti i candidati, non solo per le prime file. Candidati che sicuramente passeranno, perchètra il 72 e il 73%”. E laè scoppiata a ridere, amaramente. I sondaggi non sorridono al Terzo Polo, perfinone è consapevole. Doppia cifra? “Io sono un pochino piu’ moderato, Calenda punta su risultati ...

