La chitarra e il flauto tra il ‘700 e l’800 | concerto a Villa Pignatelli dell’Associazione Mozart Italia

Domenica 25 settembre (ore 11) a Villa Pignatelli, l'Associazione Mozart Italia di Napoli diretta da Antonino Calderone, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, presenta il concerto "La chitarra e il flauto fra il Settecento e l'Ottocento" con il Duo Mauro Bibbò – Piero Viti (flauto – chitarra). L'evento nasce dalla collaborazione tra l'Ami Napoli e il Ministero della Cultura e la Direzione Musei della Campania. Il repertorio spazia tra brani di celebri esponenti della scuola napoletana del'700 e '800 (Carulli e Giuliani) e brani per flauto e chitarra su musiche di Bach, Cimarosa, e per finire, le virtuose variazioni sulla Carmen di Bizet del francese Borne.

