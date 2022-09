La Casa Bianca non crede al Pd: in Italia nessuno scenario da fine del mondo, chiunque vinca le elezioni (Di giovedì 22 settembre 2022) La Casa Bianca lascia filtrare quella che è la posizione statunitense sulla oramai prossima scadenza elettorale in Italia e fa sapere di non credere a “questa narrativa da ‘fine del mondo’ sulle elezioni Italiane” agitata come uno spettro dal Centrosinistra, narrativa che “non corrisponde con le nostre aspettative su cosa accadrà”. Una risposta, quella di Washington, che incenerisce in un attimo i miserabili tentativi del Pd e di giornali come Repubblica di condizionare l’esito della campagna elettorale con infantili minacce al ritorno al Fascismo. “Non crediamo che, a prescindere dall’esito” delle elezioni di domenica prossima, fanno sapere gli Usa, a margine dei lavori dell’Assemblea generale dell’Onu, “l’Italia, in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022) Lalascia filtrare quella che è la posizione statunitense sulla oramai prossima scadenza elettorale ine fa sapere di nonre a “questa narrativa da ‘del’ sullene” agitata come uno spettro dal Centrosinistra, narrativa che “non corrisponde con le nostre aspettative su cosa accadrà”. Una risposta, quella di Washington, che incenerisce in un attimo i miserabili tentativi del Pd e di giornali come Repubblica di condizionare l’esito della campagna elettorale con infantili minacce al ritorno al Fascismo. “Non crediamo che, a prescindere dall’esito” delledi domenica prossima, fanno sapere gli Usa, a margine dei lavori dell’Assemblea generale dell’Onu, “l’, in ...

