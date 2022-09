La Borsa russa evita il tracollo | ma solo grazie all’intervento della mafia

(Di giovedì 22 settembre 2022) Giù ladi Mosca: ma secondo alcune voci ovviamente circolate off the records da parte di personaggi con contatti in Russia sarebbe andata a picco ancora di più, se lanon avesse deciso di salvarla dal disastro totale pompandoci capitali in quantità. Martedì a fine sessione di negoziazione era crollato dell’8,84% fino a 2215,67 punti quell’indice MOEX che giusto oggi compie 25 anni e che è il principale benchmark denominato in rubli del mercato azionario russo. E del 9,31%, fino a 2.215,67 punti, quell’ RTS che è un indice ponderato per la capitalizzazione del flottante di 50 titoli russi negoziati alladi Mosca, e il cui elenco è rivisto ogni tre mesi. «In un contesto di notizie e calo dei prezzi del petrolio», informa la Tass. E spiega che tra queste «notizie» ci sarebbe quella che «il governo ...

