Kourtney Kardashian incinta? La foto che alimenta i dubbi (Di giovedì 22 settembre 2022) Kourtney Kardashian aspetta un figlio? La star di una delle famiglie più seguite al mondo ha pubblicato una fotografia che ha fatto impazzire tutti. In molti ritengono abbia voluto lanciare un segnale. Arriva poi la risposta che non lascia dubbi. Kourtney Kardashian incinta? Ogni singolo gesto della famiglia Kardashian è sottoposto al vaglio di paparazzi, esperti di gossip e fan. È qualcosa di inevitabile ormai. È così che gli scatti allo specchio di Kourtney Kardashian fanno il giro del mondo. Impegnata sul set di un servizio fotografico per un nuovo brand, ha deciso di regalare ai suoi follower un ricco carosello di foto. In una di queste la si vede chiaramente toccarsi il ventre. ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 settembre 2022)aspetta un figlio? La star di una delle famiglie più seguite al mondo ha pubblicato unagrafia che ha fatto impazzire tutti. In molti ritengono abbia voluto lanciare un segnale. Arriva poi la risposta che non lascia? Ogni singolo gesto della famigliaè sottoposto al vaglio di paparazzi, esperti di gossip e fan. È qualcosa di inevitabile ormai. È così che gli scatti allo specchio difanno il giro del mondo. Impegnata sul set di un serviziografico per un nuovo brand, ha deciso di regalare ai suoi follower un ricco carosello di. In una di queste la si vede chiaramente toccarsi il ventre. ...

i99jimn : a volte ci penso al fatto che lui è lo stepson di kourtney kardashian - comeamianto : più guardo ginevra più vedo un incrocio tra kourtney kardashian e charli d’amelio con la voce di elettra lamborghini #gfvip - redazionerumors : Un post su Instagram di Kourtney in underwear ha scatenato una serie di voci sche la vorrebbero in dolce attesa. La… - RegalinoV : Kourtney Kardashian è incinta? La sua risposta non lascia spazio ai dubbi - blurryxlines : Attualmente io come Kourtney Kardashian con mezza faccia paralizzata dall’anestesia e mia madre come Koko che non s… -

