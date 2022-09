Knock at the Cabin: il trailer ufficiale del nuovo film di M. Night Shyamalan (Di giovedì 22 settembre 2022) Ecco il trailer ufficiale di Knock at the Cabin, la nuova pellicola di M. Night Shyamalan con Dave Bautista, Rupert Grint e Jonathan Groff, la cui uscita è prevista per l'inizio del 2023. Universal Pictures ha appena diffuso il primo trailer ufficiale del nuovo film di M. Night Shyamalan: la terrificante pellicola apocalittica, intitolata Knock at the Cabin, è basata sul romanzo horror The Cabin at the End of the World di Paolo. G Tremblay ed è il primo lungometraggio del celebre regista dopo lo stravagante Old, uscito lo scorso anno. Nel cast della della pellicola, la cui uscita nelle sale è prevista per il 3 febbraio del 2023, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 settembre 2022) Ecco ildiat the, la nuova pellicola di M.con Dave Bautista, Rupert Grint e Jonathan Groff, la cui uscita è prevista per l'inizio del 2023. Universal Pictures ha appena diffuso il primodeldi M.: la terrificante pellicola apocalittica, intitolataat the, è basata sul romanzo horror Theat the End of the World di Paolo. G Tremblay ed è il primo lungometraggio del celebre regista dopo lo stravagante Old, uscito lo scorso anno. Nel cast della della pellicola, la cui uscita nelle sale è prevista per il 3 febbraio del 2023, ...

UniMoviesBlog : #KnockAtTheCabin Ecco anche il poster! - Screenweek : #KnockAtTheCabin trailer ufficiale per il film di #MNightShyamalan - IlCineocchio : Trailer per #KnockAtTheCabin: #DaveBautista deve sventare l’Apocalisse per #MNightShyamalan - cinespression : #KnockAtTheCabin: ecco il trailer del nuovo film thriller-horror di #MNightShyamalan - UniMoviesBlog : #KnockAtTheCabin Il primo inquietante trailer del nuovo film di #MNightShyamalan -