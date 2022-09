Kiwior, piace a tutti: anche al Napoli che ha un ‘segreto’ (Di giovedì 22 settembre 2022) Jakub Kiwior difensore polacco dello Spezia piace a tantissimi club di Serie A, anche al Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Il club partenopeo è molto attento ai giovani ed i prospetti che possono essere buoni per il presente ma anche per il futuro. Kiwior ha 22 anni è un difensore centrale che sta facendo vedere di avere grande talento, ma che può anche crescere molto. Su Kiwior c’è anche la Roma ma soprattutto il Milan, che pare si sia portato avanti con il lavoro e sta cercando di chiudere un accordo per prendere il difensore. Nelle ultime ore si parla di un interesse del Napoli per Kiwior. Il difensore è rappresentato dallo stesso agente di Lobotka, quindi da questo punto di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 settembre 2022) Jakubdifensore polacco dello Speziaa tantissimi club di Serie A,aldi Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Il club partenopeo è molto attento ai giovani ed i prospetti che possono essere buoni per il presente maper il futuro.ha 22 anni è un difensore centrale che sta facendo vedere di avere grande talento, ma che puòcrescere molto. Suc’èla Roma ma soprattutto il Milan, che pare si sia portato avanti con il lavoro e sta cercando di chiudere un accordo per prendere il difensore. Nelle ultime ore si parla di un interesse delper. Il difensore è rappresentato dallo stesso agente di Lobotka, quindi da questo punto di ...

