Kim | numeri da paura | il sudcoreano è primo in due classifiche speciali

(Di giovedì 22 settembre 2022) Kim Minjae è arrivato al Napoli con un peso non indifferente da sorreggere: l’onere di dover sostituire uno dei difensori più forti al mondo, Kalidou Koulibaly. Senza timori, il difensoresi è inserito perfettamente nell’ambiente già da i primi giorni, dimostrando durante il ritiro un forte spirito di adattamento non solo sul campo da gioco. Kim Min-Jae Napoli (Getty Images) Con l’inizio del campionato Kim è diventato da subito uno dei titolari inamovibili per Luciano Spalletti, dando continuità di prestazioni, garanzie di sicurezza in difesa e mettendo a segno due gol in cinque partite.non indifferenti per un difensore alla sua prima esperienza in Serie A. Kim alposto: iL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma proprio sul calciatore ...