(Di giovedì 22 settembre 2022) Unadain uno dei posti più paradisiaci di Malibù. Kimsi è aggiudicata unacasa, che in passato era appartenuta alla top model. Prezzo d’acquisto: 70,4 milioni di dollari (oltre 71 milioni di euro). Kim, lacasa che fu diOltre ad aver acquistato una mansione da, Kimpuò dirsi soddisfatta per aver risparmiato sul prezzo di vendita, inizialmente fissato a 99 milioni di dollari (oltre 100 milioni di euro). Come riporta l’Evening Standard, la superficie totale della casa e dei locali è di quasi 700 metri quadrati. La casa è la stessa in cuiaveva ...

oikos_ange : @osimhenismo_ Baschirotto assolutamente giocatore eccezionale che mi sta sorprendo Kim Kardashian un giocatore sont… - SkyTG24 : Kim Kardashian arriva a Milano per Dolce&Gabbana. VIDEO - Cosmopolitan_IT : Sorelle gemelle? A Kylie Jenner è bastata la frangia per diventare la sosia di Kim Kardashian - andreastoolbox : Kim Kardashian, la nuova villa da sogno (che fu di Cindy Crawford): ecco quanto vale - blujasmine3 : la Fiordalisi di Ig ha la manina lunga con photoshop: un click ed è subito kim kardashian #gfvip -

Sky Tg24

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolosfoggia un look total black in un video in bianco e nero pubblicato sul suo profilo Instagram e su quello di Dolce&Gabbana. La star dei social scende da un jet privato in un aeroporto ...... che vede a rischio la propria partership con l'ex marito di. Se quest'ultimo decidesse, infatti, di dare seguito alle sue dichiarazioni fatte su Instagram , potrebbe rinunciare al ... Kim Kardashian arriva a Milano per Dolce&Gabbana. VIDEO Kim Kardashian, nuova ambassador di Stuart Weitzman, indossa gli stivali della collezione Autunno 2022. Kim Kardashian è la star della campagna promozionale per l’Autunno 2022 dei nuovi stivali Stuart ...Minimalismo 90s ed eclettismo dei primi 2000. Toni pacati e accenti di colori acidi. Kim Jones esplora la collisione tra epoche per la maison di Lvmh. «Ho pensato a donne forti, che mescolano utilità ...