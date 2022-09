Kiev | liberati dai russi 215 prigionieri di guerra

(Di giovedì 22 settembre 2022) L'Ucraina ha annunciato la liberazione di 215dideitra cui 205 'eroi di Azovstal', i difensori dell'acciaieria di Mariupol che fu ultima roccaforte ucraina nell'area. In ...

In cambioha rilasciato l'oligarca filorusso Viktor Medvedchuk e 55 soldati russi. Lo ha rivelato il capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak sottolineando che ......08: tra i soldatii 5 comandanti "eroi" della difesa dell'Azovstal 00:37: i 215 soldati ucrainiin cambio dell'oligarca Medvedchuk 00:19 Scambio di prigionieri, la Russia ...Putin mobilita i riservisti: «Useremo ogni mezzo». Standing ovation all’Assemblea dell’Onu per il presidente ucraino. Zelensky: «Le 5 condizioni per la pace» | Ucraina Russia, news sulla guerra di o ...L'Ucraina ha annunciato la liberazione di 215 prigionieri di guerra dei russi tra cui 205 'eroi di Azovstal', i difensori dell'acciaieria di Mariupol che fu ultima roccaforte ucraina nell'area. (ANSA) ...