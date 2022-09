Juventus, Gazzetta: “Milik va, ma gli altri no per l’attacco bianconero” (Di giovedì 22 settembre 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta la squadra Juventus in attacco ha davvero qualche problema che dovrà vagliare. “Fantasia cercasi Sicuramente le assenze, cavallo di battaglia di Allegri, in questo inizio di stagione, hanno avuto un peso, perché senza Pogba e Chiesa e con Di Maria. Finora solo a mezzo servizio è più difficile inventare negli ultimi 30-35 metri”. “Il centrocampista francese e l’esterno argentino erano stati presi per quello ma uno non è nemmeno mai sceso in campo, l’altro ha giocato solo 187 minuti in Serie A e solo nel primo tempo col Sassuolo abbiamo avuto un bignami delle sue qualità. Visto che a Monza prima di essere espulso per una gomitata era stato il peggiore in campo”. “Il momento negativo di Cuadrado (assente nell’ultimo match di campionato per squalifica), un altro che negli ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 22 settembre 2022)- Come riporta lala squadrain attacco ha davvero qualche problema che dovrà vagliare. “Fantasia cercasi Sicuramente le assenze, cavallo di battaglia di Allegri, in questo inizio di stagione, hanno avuto un peso, perché senza Pogba e Chiesa e con Di Maria. Finora solo a mezzo servizio è più difficile inventare negli ultimi 30-35 metri”. “Il centrocampista francese e l’esterno argentino erano stati presi per quello ma uno non è nemmeno mai sceso in campo, l’altro ha giocato solo 187 minuti in Serie A e solo nel primo tempo col Sassuolo abbiamo avuto un bignami delle sue qualità. Visto che a Monza prima di essere espulso per una gomitata era stato il peggiore in campo”. “Il momento negativo di Cuadrado (assente nell’ultimo match di campionato per squalifica), un altro che negli ...

