Juventus: ancora una seduta di allenamento a Vinovo, Giovinco farà parte della Academy di Toronto (Di giovedì 22 settembre 2022) La Juventus non smette di lavorare sul campo per cercare di rialzare la testa dopo il pessimo inizio di stagione. Senza i nazionali, i ragazzi di Allegri hanno lavorato insieme ai ragazzi della Next Gen, soprattutto in palestra e concentrando il lavoro sulla forza. Ugualmente domani, ancora un allenamento a Vinovo, ma è previsto sul campo di gioco. Da segnalare come oggi, l’ex bianconero Sebastian Giovinco è entrato a far parte della famiglia Juventus Academy. L’ex attaccante sarà parte dell’Academy di Toronto ed oggi, alla Continassa, ha incontrato anche il presidente Andrea Agnelli. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Lanon smette di lavorare sul campo per cercare di rialzare la testa dopo il pessimo inizio di stagione. Senza i nazionali, i ragazzi di Allegri hanno lavorato insieme ai ragazziNext Gen, soprattutto in palestra e concentrando il lavoro sulla forza. Ugualmente domani,un, ma è previsto sul campo di gioco. Da segnalare come oggi, l’ex bianconero Sebastianè entrato a farfamiglia. L’ex attaccante saràdell’died oggi, alla Continassa, ha incontrato anche il presidente Andrea Agnelli. SportFace.

