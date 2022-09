Juve, nuovo mercato: poker di nomi con Pulisic e Traoré (Di giovedì 22 settembre 2022) La Juventus cambia strategia sul mercato, colpi giovani e sostenibili: secondo Tuttosport, i dirigenti bianconeri seguono con interesse il difensore... Leggi su calciomercato (Di giovedì 22 settembre 2022) Lantus cambia strategia sul, colpi giovani e sostenibili: secondo Tuttosport, i dirigenti bianconeri seguono con interesse il difensore...

cmdotcom : #Juve, #Nedved non vuole più #Allegri. Di nuovo... - Gazzetta_it : Firma di Pioli, rinnovo di Leao, nuovo stadio: il viaggio di Cardinale in Italia - francescacheeks : rega la juve è deprimente ma c’aggia fa per fortuna sono in studio per il disco nuovo. - sportli26181512 : Juve, nuovo mercato: poker di nomi con Pulisic e Traoré: La Juventus cambia strategia sul mercato, colpi giovani e… - FrammentiBN : La Juve osserva il nuovo Modric -