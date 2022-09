Juve, domani il Cda: il taglio degli ingaggi la strada per tappare il buco di 240 milioni. Ecco chi rischia (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di riflessioni in casa Juve in campo e fuori. La squadra di Allegri fatica e viene da cocenti delusioni, ma anche la società si... Leggi su calciomercato (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di riflessioni in casain campo e fuori. La squadra di Allegri fatica e viene da cocenti delusioni, ma anche la società si...

apathetichead : Deciso di attuare una protesta silenziosa, finché Allegri rimarrà sulla nostra panchina torno alla vecchia immagine… - loremasci97 : Juve, domani il CdA sul bilancio: ecco i consiglieri - _aesse : domani sera gioca la nazionale ed io vado ad ubriacarmi perché sono già piena di delusioni per la juve - Giacomospana97 : RT @katianicotra: #Juve in crisi:la posizione di #Allegri,il CdA di domani e tutte le ultimissime… Ne parliamo alle 19.30 sul canale twitch… - loca_acm : tra l'altro scoperto ora che domani c'è il cda della juve e verrà approvato un bilancio in rosso da 250 milioni gi… -