Johnny Depp frequenta la sua legale Joelle Rich: «La chimica tra loro è alle stelle» (Di giovedì 22 settembre 2022) L'attore e l'avvocatessa si sono conosciuti ai tempi della causa contro il The Sun, e poi il loro rapporto sarebbe andato oltre. «È una cosa seria», assicura chi li conosce bene. Che la brutta storia con Amber Heard, alla fine, abbia portato anche qualcosa di buono? Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 settembre 2022) L'attore e l'avvocatessa si sono conosciuti ai tempi della causa contro il The Sun, e poi ilrapporto sarebbe andato oltre. «È una cosa seria», assicura chi li conosce bene. Che la brutta storia con Amber Heard, alla fine, abbia portato anche qualcosa di buono?

