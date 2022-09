Jet russi vicino al confine dell'Alleanza intercettati da Eurofighter italiani (Di giovedì 22 settembre 2022) Per due volte in due giorni - oggi e ieri - una coppia di Eurofighter italiani impegnata in Polonia nell’ambito del dispositivo Nato di "air policing" si è alzata in volo per intercettare jet russi... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 settembre 2022) Per due volte in due giorni - oggi e ieri - una coppia diimpegnata in Polonia nell’ambito del dispositivo Nato di "air policing" si è alzata in volo per intercettare jet...

