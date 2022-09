lifestyleblogit : Jacuzzi Europe: nuova certificazione UNI ISO 45001:2018. L’azienda ottiene una nuova Certificazione ISO per il Sist… -

Adnkronos

Il direttore commercialespiega l'importanza del programma 'Sensational Wellness', dedicato al settore Hospitality 'Al Gold Tower Hotel per sancire la finalizzazione di un progetto importantissimo. Un progetto ...Il direttore commercialespiega l'importanza del programma 'Sensational Wellness', dedicato al settore Hospitality 'Al Gold Tower Hotel per sancire la finalizzazione di un progetto importantissimo. Un progetto ... Jacuzzi Europe: nuova certificazione UNI ISO 45001:2018. L’azienda ottiene una nuova Certificazione ISO per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro Leader nel mondo dell’idromassaggio e marchio di riferimento per il benessere, Jacuzzi Europe spa è lieta di comunicare di aver ottenuto la Certificazione UNI ISO 45001:2018, norma di riferimento inte ...A European investment group is acquiring a majority stake in Eataly, the Italian food emporium that has operated a River North location for almost a decade. The investment group, called ...